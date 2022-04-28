Vodafone organize sanayi bölgelerini dijitalleştirecek

VODAFONE Business, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile sanayicilerin dijital danışmanı olma hedefiyle 'Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı'nı hayata geçirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi işbirliği ile Türkiye'nin 81 ilindeki 366 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firma yönetici ve çalışanlarının katılacağı program kapsamında 1.000 kişinin dijitalleşmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Vodafone Business, organize sanayi bölgesi yönetimlerine ve bölgelerde yer alan şirketlerin çalışanlarına yönelik, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliği ile online 'Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı' düzenliyor. 3 ay sürecek eğitimlerde, dijital dönüşümün sanayi ve KOBİ'lere etkisi, dijital strateji ve dijital iş modelleri, endüstri 4.0, bulut bilişim, siber güvenlik, dijital pazarlama, dijital liderlik, 5G teknolojisi ve metaverse ana başlıklar olacak. Katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi SEM tarafından sertifika verilecek.