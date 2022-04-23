Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vodafone’dan Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri
Giriş Tarihi: 24.4.2022

Vodafone’dan Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri

Vodafone’dan Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri
Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Nil Karaibrahimgil'in katılımıyla gerçekleşen Vodafone 5G 23 Nisan Konseri'nde, Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandı. Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünyada 80'i aşkın ülkede 200'ün üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulduğunu kaydetti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Vodafone’dan Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA