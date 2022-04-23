Vodafone’dan Türkiye’nin ilk 5G stadyum konseri

Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Nil Karaibrahimgil'in katılımıyla gerçekleşen Vodafone 5G 23 Nisan Konseri'nde, Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle stattaki sahneye hologramıyla canlı bağlandı. Türkiye dahil toplam 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla sahnede yer aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dünyada 80'i aşkın ülkede 200'ün üzerinde ticari 5G şebekesinin kullanıma sunulduğunu kaydetti.