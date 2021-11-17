Volkan Doğruluk: Doğruluk Grup turizm yatırımlarına odaklandı

Amaçlarının hem turizm sektörüne yatırım yapmak hem de bu alanda istihdam yaratmak olduğunu ifade eden Doğruluk, "Döviz gelirlerini artırarak ülke ekonomilerine olumlu katkı sağlayarak vatandaş olarak üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getirmek istiyoruz." İfadelerini kullandı.

2022 itibarıyla farklı sektörlerde de yatırımlar yapacaklarını belirten Doğruluk, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi birçok sektör için olumsuz bir ortam yarattıysa da bazı sektörlerin daha da büyümesine vesile oldu. Bizim alanımızda pandemi etkisinin pozitif yönde imve kazandırdığı alanların başında geliyor. 2021 yılında normalleşmenin başlamasıyla birlikte birçok sektör tekrardan normale döndüğü gibi biz de daha rahat bir çalışma ortamına kavuştuk. Artık sadece kendi sektörümüze değil farklı sektörlerde de önemli yatırımlarda bulunacağız. Bu yatırımlar için çalışmalarda sona geldiğimizi söyleyebilirim." Diyerek farklı sektörlere geçişte kararlı olduklarının mesajını verdi.

2021 YILINDA YÜKSELİŞE GEÇEREK BELİRLEDİĞİMİZ HEDEFLERİ TUTTURDUK

2021 yılı faaliyetlerini değerlendiren Volkan Doğruluk "2021 yılında ülkemizde normalleşmenin yavaş yavaş başlamasıyla birlikte çalışmalarımızı daha yoğun bir şekilde gerçekleştirme şansı elde ettik. Bu sayede tahmin edilen hedeflerin de üzerine çıktık. Böylelikle yükseliş trendini yakaladığımızı söyleyebilirim. Bu durum bizim sektörlerdeki birçok firmada da aynı şekilde seyretti. Artık yeni yatırımlarımıza odaklanıyoruz. Farklı sektörlerde ses getirecek yatırımlarımız olacak." Diyerek yeni sektörlere yöneleceklerini iddialı bir biçimde dillendirdi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ YATIRIMLARDA BULUNDUK

İş adamı Volkan Doğruluk sağlık yatırımlarının yanında farklı sektörlere de yatırım yapacaklarını ifade ederek "Sağlık sektöründe halihazırda önemli yatırımlarımız mevcut. Biz, hizmet ağımızı genişletmeyi istiyoruz. Bu nedenle farklı sektörlerde de çalışmalar yapmamız gerektiğini biliyoruz. Doğruluk Grup olarak kısa ve orta vadeli yatırımlarımız olacak. Hem kendi sektörümüzü hem de ilgilendiğimiz sektörleri yakından takip ediyoruz. Böylelikle birçok alanda aktif bir şekilde bulunma şansı elde edeceğiz. Özellikle pandemi döneminde ülkece zor zamanlardan geçmiş olsak da ülkeye olan güvenimiz tam. Ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek için elimizden geleni yapacağız. Birçok ilde istihdam kaynakları yaratabilmek için önemli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda gerekli AR-GE çalışmalarımızı sürdürüyor, hangi alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini belirliyoruz. Başarı, bizim temel ilkemiz ve hedefimiz. Bütün çalışmalarımızı başarılı olmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için gerçekleştiriyoruz." Şeklindeki sözleri ile ülkenin kalkınmasına yönelik hamlelerinin süreceğini sözlerine ekledi.