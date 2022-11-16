VR teknolojisi uzaktan satın almaları artırdı

Yabancı yatırımcılar VR gözlükle bulundukları yerden portföy gezip Türkiye'den konut almaya başladı. ABD, Rusya, BAE, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere çok sayıda ülkeden müşteriye, teknoloji ile ulaşmayı başaran CEESS Gayrimenkul, VR uygulaması ile milyon dolarlık projeleri dünya pazarlarına sunuyor. Son 6 yıl içinde yabancılara konut satışının sürekli arttığına dikkat çeken CEESS Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu, son 9 yılda Türkiye genelinde yabancıya satılan konut sayısının 300 bine yaklaştığını belirterek, sektörün en üst segment projelerine erişimin yeni teknolojilerle daha hızlı olduğunu söyledi. Sarıalioğlu lüks konut projelerine yabancı yatırımcıların daha çok ilgi gösterdiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Türkiye'de 2016 yılında 18 bin 189 konutu yabancılar alırken bu sayı 2017'de 22 bin 234 olarak gerçekleşti. Türkiye'de yabancılara konut satışı 2018'den itibaren katlanarak artmaya başladı. Yerli yatırımcıların dışında yabancılar 2018'de 39 bin 663 konut alırken, 2019'da 45 bin 483 oldu. Koronavirüs salgını süresince satışlarda artış beklenenin altında olmasına rağmen devam etti. 2020'de 40 bin 812'ye gerileyen yabancı yatırımcıya satış sayısı 2021'de 58 bin 576 olarak gerçekleşti."Sarıalioğlu, Azerbaycan, Rusya ve BAE gibi ülkelerde yeni ofisler açmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de emlak projelerine yatırım yapan yabancılar yüzde 40 ila 60 arasında bir kârlılığa ulaşıyor. Bunu hiç bir AB ülkesinde yakalayamazsınız" dedi. Dünya emlak piyasasında en kazançlı ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Sarıalioğlu şu bilgileri verdi: "Avrupa'ya da Amerika'ya da gidiyorum. Oradaki kira getirilerine, çarpanlarına baktığımız zaman, Türkiye'de yatırım yapan yabancı bir kişi, hem vatandaşlık hakkını kazanmış oluyor hem de gayrimenkulden yüzde 40 ila 60 oranında kâr sağlamış oluyor. Bunu Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yapma şansı yok. Bu tarz kâr getirecek ülkeler, her geçen gün daha da popüler hale geliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye, özellikle İstanbul başlı başına pazarın yüzde 60'ını alıyor."