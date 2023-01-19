Wizz Air İGA İstanbul Havalimanı seferlerine başlıyor

83'NCÜ ŞİRKET WİZZ AİR OLACAK

Wizz Air'in seferlere başlayacak olması nedeniyle İstanbul Havalimanı terminali binası içindeki YHOTEL'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan, Avrupa'nın en büyük havalimanı konumundaki İGA İstanbul Havalimanı'na şu anda 82 havayolunun sefer yaptığını, Wizz Air'in ise 83'ncü havayolu olacağını söyledi.

İGA'DA KAPASİTE KISITLAMASI YOK

İGA'nın yolcu sayısı ve yolcu memnuniyeti açısından elde ettiği başarıyı sürdüreceğini kaydeden Khan "İstanbul'un turizm potansiyelinin kullanılması açısından eksik olan noktalarda bir tanesi noktandan noktaya uçuşlar. Wizz Air'in seferlere başlamasıyla bu potansiyeli kullanmaya başlayacağız. İGA'nın kapasite kısıtlaması yok. Bütün potansiyel havayolları ile çalışabilir, İstanbul'a ve Türkiye'ye gelen turist sayısı arttırabiliriz "diye konuştu.

DÜŞÜK MALİYETLERLE UÇACAĞIZ

Wizz Air Network Planlama Direktörü Evelin Jeckel ise 18 yıl önce kurulan Wizz Air'in Avrupa'nın en hızlı büyüyen havayolu şirketi olduğunu ifade ederek, 54 ülkede 1000'e yakın rotaya uçuş yaptıklarını söyledi. Şirketin yıl sonunda 200' ün üzerinde uçağa ulaşacağını kaydeden Jeckel " Biz insanları A noktasında B noktasına bağlıyoruz. Transfer yolcu aramıyoruz. Biz yolcuları çok düşük maliyetlere uçurmaya çalışıyoruz" dedi.

İSTANBUL'A 400 BİN KOLTUK

Mart ayından itibaren Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın Yaş, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Luton ve Gatwick Havalimanı'ndan İGA İstanbul Havalimanı'na seferlerine başlayacaklarını açıklayan Jeckel "İstanbul Havalimanı'na daha önce uçmamıştık. Bizim için önemli bir kilometre taşı. Burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mart'tan itibaren bu destinasyonlara çok cazip ücretlerle uçabileceksiniz. Türkiye Avrupalılar için popüler bir destinasyon. Pazar 400 bin koltuk sunmuş olacağız" diye konuştu.