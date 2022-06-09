Wyndham tüm zamanların rekorunu kıracak

Pandemininardından hızlı bir yükseliş ivmesi yakalayan Türk turizm sektörü global markaların da iştahını kabartıyor. Ramada, Ramada Encore, La Quinta, TRYP, Wyndham, Wyndham Grand, Hawthorn Suites By Wyndham, Days Inn olmak üzere 8 markasını Türkiye'ye getiren Wyndham Grup, dokuzuncu markası Wyndham Garden'ı da Antalya Lara'da açtı. Toplam 92 otele ulaşan ve yıl sonuna kadar 100 otele çıkacak olan grup, 2025 hedefini ise 150 otel olarak belirledi.Pandeminin ardından Türkiye'ye çok yüksek bir talebin olduğunu belirten Wyndham Hotels& Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, "Türkiye pandeminin yaralarını en hızlı saran ülkelerden biri. İnanılmaz bir talep var. 2019 Türkiye açısından rekor bir yıldı. Bu yaz tüm zamanların rekorunu kırabiliriz" dedi. Yüksek talebin fiyatları da artırdığına dikkat çeken Manikis, "Türkiye'de yanlış bir kanı var. TL'deki değer kaybı nedeniyle turist akını olduğu düşünülüyor. Oysa buradaki otellerin fiyatı çok ciddi oranda yükseldi. Birçok Avrupa şehriyle yarışıyor" diye konuştu. Türkiye'de 92 otele ulaştıklarını ve bu yıl sonunda 100 otel hedefini yakalayacaklarını anlatan Manikis, 2025'te 150 otele çıkmayı planladıklarını ekledi.Türkiye'ye9'uncu markaları Wyndham Garden'ı da Türkiye'ye getirdiklerine dikkat çeken Manikis, "Wyndham Alltra'yı da 10'uncu marka olarak getirmek için çalışma başlattık. Sahil hatlarında konumlandırdığımız ve her şey dahil konsepti sunan bu markamız için görüşmelere başladık" dedi. Wyndham Hotels& Resorts Türkiye Bölge Direktörü Ayça Bilgin de, otellerinin doluluk oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl rekorların kırıldığı 2019 yılını aşacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.