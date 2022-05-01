Yabancı da üretim ve ihracata geliyor

Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm meyvelerini vermeye başladı. Sanayi, ihracat, yatırım ve istihdama dayalı yeni ekonomi modelinin, özellikle salgınla birlikte tedarik zincirinin bozulmasının ardından küresel üretim merkezi olma yolunda sağladığı önemli avantajlar, Türkiye'ye gelen yabancının da profilini değiştirdi. Tüketime dayalı büyümenin benimsendiği geçtiğimiz yıllarda daha çok bu sektörlerde belirginleşen uluslararası doğrudan yabancı sermaye girişi, son dönemde rotayı üretime çevirdi. Merkez Bankası verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayenin yüzde 48'i imalat sanayisine yöneldi. İmalat sanayisinin toplam sermaye girişindeki payı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.Ekonomi ve siyasette istikrarsızlığın had safhaya ulaştığı 1980-2002 yılları arasında, Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişi sadece 15 milyar dolar olmuştu. 2002-2021 yılları arasında yatırım için gelen yabancı sermaye ise 233 milyar dolara ulaştı. 2002'de 5 bin 600 olan Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2021'de 75 bine çıktı. Geçen yıl yüzde 11 büyüyen Türkiye, bölgesinin de sanayi merkezi haline geldi. Avrupa'nın ikinci en büyük hafif ticari araç üreticisi olan Türkiye, otomotiv üretiminde dünyada 15. sırada yer aldı. Türkiye, 28 AB ülkesi arasında ikinci, dünyanın ise en büyük sekizinci çelik üreticisi konumuna çıktı.Türkiye'nin stratejik konumu, yatırımcılara 1.3 milyar nüfuslu, toplam 26 trilyon dolar GSYİH ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilmelerine olanak sağlıyor. Pandeminin etkisiyle bozulan tedarik zinciri, Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. 2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya yapılan 175 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye küresel üretim ve tedarik merkezi olma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.2021 büyümesinin yüzde 44.2'si net ihracat katkısıyla gerçekleşti.Net dış talebin büyümeye katkısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.İhracatta imalat sanayisinin payı yüzde 78'e çıktı.29 Nisan'da 1 milyar 956 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin bir günde yapılan en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı.Sanayi sektörü 2021'de yüzde 16.6 büyürken, genel büyümeye katkısı 3.26 puana çıktı.İmalat sanayisi yüzde 17.2 artışla büyümeye 2.78 puan katkı yaptı.Sanayi sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 22.8'den 26'ya yükseldi.Makine-teçhizat yatırımları 2019 yılının son çeyreğinden bu yana dokuz çeyrektir yıllık bazda üst üste arttı.2021'de makine-teçhizat yatırımları ve net ihracatın milli gelirdeki payı yüzde 17.4'le son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Türkiye salgın sonrasında OECD içinde istihdamını en fazla artıran ülke oldu.BURADA ÜRETMEK ISTIYORLARvarlıklarının değerinin şu anki seviyesinin 2-3 katına çıkması gerektiğini belirten Mahmut Ünlü, yabancı yatırımcıların değişen profilini şu şekilde anlattı: "Seçim tarihi açıklandığında, sonuçtan bağımsız olarak ilk dalga giriş olacak. Seçim sonrasında ise ikinci dalga giriş yaşanacak. Türkiye'ye doğrudan yatırım anlamında her yıl 6-7 milyar dolar giriyor. 10 yıl önce TL sorgulanmazken, tüketici talebine dayalı işlere geliyorlardı. Yani iç talebe dayalı şirketler ilgi çekiyordu. Son dönemde üretime ve ihracata dayalı şirketler ön plana çıktı. Yabancılar, burada üretip bölgeye satalım mantığıyla bakıyorlar. Avrupalılar mal almak yerine firma alalım diyorlar. Türkiye altyapı yatırımlarını tamamladı. Bu yatırımların kalitesi ABD'den iyi. Ticaret imkânı açıldığında Türkiye buna hazır. Sanayi altyapısı tamamlandı. Kur Korumalı Mevduat, iyi bir uygulamaydı. Fakat Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasıyla enerji fiyatları yükseldi ve cari açık arttı. Biz kurum olarak yabancılar geldiğinde alabilecekleri şirketleri halka arz etmek istiyoruz."