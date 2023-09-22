Yabancı kurumsal yatırımcı Emlak Konut’tan hisse alımı yaptı

Güçlenen gayrimenkul sektörü ve Türkiye Yüzyılı'nda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., yabancı kurumsal bir yatırımcının doğrudan talebine istinaden hisselerinin yüzde 4,92'sini blok satış olarak satma konusunda anlaştığını duyurdu. Emlak Konut, bu işlemle 1.402,5 milyon TL brüt gelir elde etti. Elde edilen gelirin Emlak Konut GYO'nun yatırım bütçesinde kullanılması bekleniyor.

Satış işleminin, mutat kapanış işlemleri ve resmî onaylara bağlı olarak, 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması bekleniyor. 70 yıla aşkın bir süredir hizmet veren Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olan Emlak Konut, konsolide 56 milyar 218 milyon TL bilanço aktif büyüklüğe karşılık 82 milyar TL net aktif değeri ile Türkiye'de konut sektörüne yön vermeye devam ediyor.

Emlak Konut; Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin planlı kentleşmesi, üst düzey konut ve ticari nitelikli projeler geliştirilmesi faaliyetlerinin yanında ülkeye döviz girdisi sağlanması konusunda gösterdiği hassasiyetle ülkenin kalkınmasına destek olma noktasında çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.