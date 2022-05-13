Yabancı öğrenciler İstanbul Havalimanı’na hayran kaldı! ’Daha önce böylesini görmedim’





HİKAYESİ OLAN BİR YER İSTEDİK

Avrupa'ya yakınlığı için İstanbul'u tercih ettiklerini ifade eden Harris " Öğrenciler, havalimanını görünce şaşırdılar. Büyüklüğü, kapasitesi ve diğer fazları ile birlikte çok harika buldular. İstanbul'u Avrupa'ya çok uzak olmaması dolayısıyla seçtik. Ayrıca havacılıkta yeni gelişmeleri, hikayesi olan bir yer olsun istedik. Üç hafta önce de bir grup master öğrencisini göndermiştik .