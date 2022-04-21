Yabancı yatırımcı rotayı Bist’e çevirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından başlayan süreçte dünya piyasalarından pozitif ayrışarak tarihi zirvelerini yenileyen Borsa İstanbul, yabancı yatırımcıların da radarına girdi. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 8-15 Nisan 2022 tarihleri arasındaki haftada 26.9 milyon dolarlık hisse senedi, 36.8 milyon dolarlık tahvil-bono net alımı gerçekleştirdi.Yabancılar 18 Mart-15 Nisan tarihleri arasındaki 4 haftanın tamamında net alıma geçerek 301 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Böylece yabancılar 5 ay aradan sonra ilk kez 4 hafta art arda Borsa İstanbul'da net alım yapmış oldu Son 4 haftada hisse senedi, tahvil ve swap kanalıyla yabancı girişi 1.1 milyar dolara ulaştı. Yabancıların hisse senedi portföyü 24 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. 24 Şubat'ta 1.851 puana gerileyen endeks, bu tarihten sonra soluksuz bir yükseliş trendine girdi. Dün 2.560 puanı da geçerek tarihi zirvesini yenileyip kapanışı rekorunu kıran borsada, 24 Şubat'tan bu yana yaşanan yükseliş yüzde 38'i geçti. Borsa İstanbul son 1 ayda yüzde 18, 6 ayda yüzde 77, 3 ayda yüzde 26, yılbaşından bu yana yüzde 37 ile getiri sıralamasında dünyanın zirvesine çıktı. Borsadaki yükselişte Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında izlediği etkili stratejinin yanı sıra, fiyatların dolar bazında ucuz olması, banka hisselerine talebin artması, hisse geri alımları, yüksek kârlılık ve rekor temettü ödemeleri etkili oldu. Ayrıca dövizde tansiyonun düşmesi ve enflasyona karşı koruma arayışındaki yerli yatırımcının da borsaya yönelmesi yükselişi hızlandırdı.Aracı kurumların önümüzdeki 1 yıla ilişkin hedefleri de revize edilmeye başlandı. Ata Yatırım dün yayınladığı raporda 12 aylık BIST-100 Endeks hedefini 3 bin puandan 4.400'e revize etti.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) büyüme hız kesmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre KKM 8-15 Nisan haftasında 28 milyar TL artarak 757 milyar liraya (52 milyar dolar) çıktı. 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 18 Nisan 2022 itibarıyla 237.9 milyar dolara indi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 15.9 milyar dolar azalarak 82.1 milyar dolara gerilerken, bireysel döviz hesapları da 7.9 milyar dolar azaldı. Öte yandan 22 Aralık'ta 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat hesaplarının büyüklüğü, 18 Nisan itibarıyla 2.6 trilyonu geçerek rekor seviyeye ulaştı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi de 112.3 milyar dolarla 25 şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.