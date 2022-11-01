Yabancı yatırımcının gözü Türkiye’de

Son dönemde yıldızı hızla parlayan Türkiye, yabancı yatırımcının da odak noktası haline geldi. MÜSİAD Başkan Yardımcısı Gökhan Yetkin, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin arttığını söyledi. Yetkin, "Dünyada yaşanan siyasi istikrarsızlık ve ekonomik bozulmalar büyük bir risk teşkil etmesinin yanında büyük bir fırsat çeşitliliğini de bizlere sunuyor. MÜSİAD olarak hem dünyadaki yeni konjonktürleri; siyasi, sosyal ve ekonomik olarak takip etmek hem de üyelerimize yeni bir yol gösterme, vizyon sunma ve projeksiyon çizmek zorundayız" dedi. Bunu yerine getirebilmek için kurumsallaşmış birçok faaliyetlerinin olduğunu vurgulayan Yetkin, MÜSİAD EXPO'yla birlikte yapılacak olan Uluslararası İş Forumu'na (IBF) dikkat çekti. Yetkin, "IBF etkinliğimizde yine uluslararası olarak birçok ülkeden iş adamları bir araya gelerek sağlıklı beslenme, neslin muhafazası, gıda ve tarım gibi konuları konuşacaklar" diye konuştu. MÜSİAD EXPO 2022'nin, Türkiye'ye katma değer sağlayarak, millî üretim potansiyelini ortaya koyacağını anlatan Yetkin, MÜSİAD üyelerine ve yatırımcılara yönelik ticari faaliyetlere vurgu yaparak, ticaret hacmini MÜSİAD EXPO 2022 ile yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.Geçen yıl fuara katılımcı olarak gelen ülke sayısının 102 olduğuna dikkat çeken Yetkin, "Bu yıl fuara 125 ülke katılıyor. 24 farklı sektör çeşitliliğinin yanı sıra bir de girişimci firmalar için ayırdığımız bir alan bulunuyor. Girişimci firmalarımızı ve startupları tanıtarak hem onlara bir katkı sunmak hem de ülkemizin yatırım potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Girişimcilik alanlarımızda firmalarımız hem nitelikli ticari faaliyetlerine devam eden üyelerimizle hem de yurt dışından gelen yabancı yatırımcılarla buluşacak" dedi.Yurtdışından gelen heyetlerle birlikte yatırımcıların da gözünün burada olduğu belirten Yetkin, bu yıl MÜSİAD EXPO'da 8 bin B2B görüşme olmasını beklediklerini söyledi. Ticaret hacmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Yetkin, "Yatırımcılar ile temasa geçilerek fuarımıza davet ediyoruz, nitelikli alım heyetleriyle de fuarımızın çıtasını yukarıya çıkarmayı hedefliyoruz. Farklı sektörlerden firmalarımızı da bir araya getirerek ticaret yapma potansiyelini geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.