Yabancı yatırımcının güveni yeniden tesis edildi

Küresel konjonktürde artan belirsizliklere ve dış talep koşullarındaki zayıflamaya karşın Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısında yüzde 3.6 ile güçlü bir büyüme performansı sergilediğini ifade eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Büyüme kompozisyonunun daha dengeli hale gelmesi ve sıkı para politikasıyla birlikte yıllık enflasyon yüzde 75 seviyelerden yüzde 33'e geriledi. Enflasyondaki gerileme ile birlikte Merkez Bankası kademeli bir gevşeme sürecine girerken, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1.2 seviyelerine gerileyerek sürdürülebilir düzeylerde kalmaya devam etti. Bu göstergeler para politikasına olan güvenin güçlendiğini gösteriyor" dedi."Sermaye girişleri tarafında ise olumlu sonuçlar gözlemliyoruz" diyen Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre yılın ilk sekiz ayında Türkiye'ye 10.6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58'lik bir artış anlamına geliyor. Bu tablo, uluslararası yatırımcı güveninin yeniden tesis edildiğini açıkça ortaya koyuyor. 2026 yılında mevcut makroekonomik programın kararlılıkla sürdürülmesi, güçlü rezerv yapısı, artan yatırımcı ilgisi ve istikrarlı büyüme dinamikleriyle birlikte Türkiye ekonomisinin 2026 yılında da sürdürülebilir, üretken ve yatırım dostu bir dönem geçirmesini bekliyoruz."2025'in bankacılık sektörü açısından dengelenmenin ön plana çıktığı bir dönem olduğunu kaydeden Öztop, "Yurt içinde enflasyonun yavaşlaması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlaması bankacılık sektöründe toparlanma eğilimini güçlendirdi. Uygulanan makro ihtiyati tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi, finansal koşulların daha elverişli hale gelmesine katkı sağladı. Reel sektörde artan finansman talebi ve kredi mekanizmasındaki canlanma, ekonomide güvenin yeniden tesis edildiğini ve üretim dinamizminin güç kazandığını gösteriyor. Bu eğilim, istihdamı destekleyen ve üretim kapasitesini koruyan bir büyüme modeline geçişin önünü açıyor" dedi."Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak bu süreçte hem ulusal ekonomi politikalarıyla hem de uluslararası finansal iş birlikleriyle uyumlu bir şekilde ilerliyoruz" diyen Öztop, "2025 yılının ilk dokuz ayında uluslararası finansman kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerimizi sürdürdük. Mayıs ayında Dünya Bankası ile 500 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzalayarak deprem bölgesinde istihdamı desteklemeye yönelik önemli bir adım attık. Ağustos ve Eylül aylarında ise Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Çin Kalkınma Bankası ile toplam 400 milyon dolarlık yeni finansman anlaşmaları gerçekleştirdik. Uluslararası finansman kuruluşlarından temin ettiğimiz ve edeceğimiz kaynakları; katma değerli ve teknoloji yoğun öncelikli yatırımlar ile başta deprem bölgesi olmak üzere bölgesel kalkınmaya yönelik yatırımlara, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve KOBİ finansmanı gibi kalkınmayı destekleyen ve yeni istihdam yaratan dönüştürücü alanlara öncelikli olarak yönlendirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'de yeşil dönüşümün öncüsü olma hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik geniş bir yelpazede yatırım bankacılığı hizmetleri sunduklarını hatırlatan Öztop, "Özelleştirme İdaresi'ne ait önemli projelerde görev aldık, sermaye piyasaları alanında önde gelen kuruluşların halka arz ve sukuk ihraçlarını başarı ile gerçekleştirdik. 2019'da hayata geçirdiğimiz Türkiye Kalkınma Fonu bünyesinde bulunan alt fonlarımızla girişim ekosisteminin önemli oyuncularından biri haline geldik" dedi.Öztop, Sabah Gazetesi ile olarak, "Sabah Gazetesi'nin 40. yılını kutluyor, Türk basınında uzun yıllardır sürdürdüğü istikrarlı yayıncılık anlayışını takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gündeminin doğru bir şekilde kamuoyuna aktarılmasında sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.