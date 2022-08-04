Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber'de canlı yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Yabancı yatırımların hız kazandığını belirten Nebati, enflasyonun aralıkta düşmeye başlayacağını kaydetti. Bakan Nebati özetle şu mesajları verdi:
SALGINDA TÜRKİYE FARKINI ORTAYA KOYDU:
Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu. (Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde Rusya-Ukrayna savaşı planlarımızı öteledi. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.
ERDOĞAN GİTSİN DİYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK:
Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. "Erdoğan gitsin" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Türkiye altyapısını tamamlamış ve kapasitesi çok büyük bir ülke. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI:
Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Tahıl fiyatlarındaki düşüş Sayın cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Muhalefet görmüyor, tebrik etmiyor.
ENFLASYON ARALIK'TA DÜŞÜŞE GEÇECEK:
Enflasyona karşı adımlar atılıyor. Gıda ve petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu düşürecek. Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek.
GIDADA KIŞA HAZIRLANIYORUZ:
Dünyada kış karamsarlığı var. Gıdada kışa hazırlanıyoruz. Seralarımızı genişletiyoruz. Depoculukla stokçuluğu ayırıyoruz, denetimler devam ediyor.
DOĞRUDAN YATIRIMLAR GELİYOR:
Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Müthiş potansiyel var. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Yatırım alıyoruz. Geçen haftadan itibaren yabancı yatırımlar hızlandı.
DAR GELİRLİLERİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ:
Biz büyüme odaklı yol haritamızı çizdik. Konut arzı için adımlar atıyoruz. Konut fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmış olacağız. Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz. Temel hedefimiz işsizliğin olmaması.
TL DEĞERLENİYOR:
Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor. Enflasyon düştükçe TL daha da değerlenecek.