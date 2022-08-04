Hazineve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber'de canlı yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Yabancı yatırımların hız kazandığını belirten Nebati, enflasyonun aralıkta düşmeye başlayacağını kaydetti. Bakan Nebati özetle şu mesajları verdi:Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu. (Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde Rusya-Ukrayna savaşı planlarımızı öteledi. Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek. "Erdoğan gitsin" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak. Türkiye altyapısını tamamlamış ve kapasitesi çok büyük bir ülke. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.Anlaşma sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Tahıl fiyatlarındaki düşüş Sayın cumhurbaşkanınızın başarısıdır. Muhalefet görmüyor, tebrik etmiyor.Enflasyona karşı adımlar atılıyor. Gıda ve petrol fiyatlarının düşmesi enflasyonu düşürecek. Aralık ayında enflasyon düşüş eğilimine girecek.Dünyada kış karamsarlığı var. Gıdada kışa hazırlanıyoruz. Seralarımızı genişletiyoruz. Depoculukla stokçuluğu ayırıyoruz, denetimler devam ediyor.Türkiye rekor üstüne rekor kırıyor. Müthiş potansiyel var. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerine bakın. Yatırım alıyoruz. Geçen haftadan itibaren yabancı yatırımlar hızlandı.Biz büyüme odaklı yol haritamızı çizdik. Konut arzı için adımlar atıyoruz. Konut fiyatları üzerindeki baskıyı azaltmış olacağız. Dar gelirlileri mağdur etmeyeceğiz. Temel hedefimiz işsizliğin olmaması.Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor. Enflasyon düştükçe TL daha da değerlenecek.