Yabancı ziyaretçi sayısı Kasım’da yıllık %111,5 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



2021 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %111,51 artış kaydedilmiştir.



Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %111,51 oranında bir artış göstererek 1 763 982 olmuştur.



Kasım ayında ülkemize gelen 1 763 982 yabancı ziyaretçinin 10 241 ( 0.58% )günübirlikçidir.



Kasım ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



1-İstanbul %56,55 (997 620 )

2-Antalya %14,54 ( 256 490 )

3-Edirne %12,93 ( 228 069 )

4-Şırnak %2,08 ( 36 651 )

5-Kırklareli %1,63 ( 28 764 )



2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %89,61 artış kaydedilmiştir.



2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %89,61 artış göstererek 22 819 746 olmuştur.



2021 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen 22 819 746 yabancı ziyaretçinin 86 509 (0.38%) günübirlikçidir. Ocak-Kasım döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



1-Antalya %37,56 (8 572 170 )

2-İstanbul %34,97 (7 980 311 )

3-Edirne %9,98 (2 277 803 )

4-Muğla %4,50 (1 027 288 )

5-İzmir %2,61 (596 291 )



2021 yılı Kasım Ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. %10,93 (192 809) ile birinci, Bulgaristan %9,03 (159 237) ile ikinci, Almanya %8,62 (152 026) ile üçüncü sıradadır. Almanya ülkesini İran ve Irak izlemektedir. 2021 yılı Ocak - Kasım döneminde Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. %19,96 (4 555 047) ile birinci, Almanya %12,70 (2 897 069) ile ikinci, Ukrayna %8,85 (2 018 812) ile üçüncü sıradadır. Ukrayna ülkesini Bulgaristan ve İran izlemektedir.



Geçici verilere göre, 2021 yılı Kasım ayında Ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %123,33 (811 247) değer ile bir artış kaydedilmiştir. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise %120,11 (880 159) değerinde bir artış kaydedilmiştir. Geçici verilere göre: 2021 yılı Ocak - Kasım döneminde Ülkemize giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre %30,18 (7 163 160) değer ile bir artış kaydedilmiştir. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise %37,0 değerinde (7 341 181 ) bir artış kaydedilmiştir.