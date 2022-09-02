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Giriş Tarihi: 2.9.2022 14:59

Yabancılar 32 milyon dolarlık hisse senedi sattı

AA
Yabancılar 32 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 32 milyon dolarlık hisse senedi, 5,9 milyon dolarlık DİBS ve 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Ağustos haftasında net 32 milyon dolarlık hisse senedi, 5,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Ağustos itibarıyla 18 milyar 189,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Ağustos'ta 18 milyar 741,3 milyon dolara yükseldi.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN DİBS STOKU, 1 MİLYAR 409,9 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 344,5 milyon dolardan 1 milyar 409,9 milyon dolara çıkarken, ŞBS stokları 106,5 milyon dolardan 103,7 milyon dolara geriledi.

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Yabancılar 32 milyon dolarlık hisse senedi sattı
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