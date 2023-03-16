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Giriş Tarihi: 16.3.2023 15:37

Yabancılar 53,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 53,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

AA
Yabancılar 53,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mart haftasında net 53,5 milyon dolarlık hisse senedi, 56,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mart itibarıyla 26 milyar 381,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mart'ta 27 milyar 495,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 382,9 milyon dolardan 1 milyar 307,1 milyon dolara, ŞBS stokları da 75,2 milyon dolardan 74,5 milyon dolara indi.

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Yabancılar 53,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
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