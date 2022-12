Yabancılardan Türk züccaciye ürünlerine yoğun ilgi

Her yıl ihracatını yüzde 10-15 arasında artıran ve 2021 yılında 6.1 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasında 10'unculuktan 8'inciliğe yükselen züccaciye sektörü, 2022'de 7 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyor. Yıl sonunda sıralamada altıncılığı hedefleyen sektörün çatı derneği ZÜCDER, ihracatı ve iç pazardaki ticaret hacmini artırmak için her yıl "Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici Marka Buluşmaları" düzenliyor. Geçtiğimiz yıllardaki başarıdan ötürü 2022 yılında 2 tane yapılması kararlaştırılan organizasyonun ilki 15-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Pine Beach Belek'te gerçekleşmişti. İkincisi 1-4 Aralık tarihleri arasında Antalya Titanic Mardan Palace'ta düzenlenen organizasyon hakkında bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, "8 yıl önce ulusal boyutta başladığımız üretici marka görüşmelerimiz, bugün uluslararası boyutta yılda 2 kez düzenlediğimiz dev bir etkinliğe dönüştü. 10'uncusunu düzenlediğimiz zirvemiz için Rusya, Fransa, Brezilya, Fas, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar, Polonya gibi dünyanın dört bir yanındaki 60 ülkeden, en büyük toptancı, zincir market ve mağaza adına 90 yabancı, 30 Türk olmak üzere 120 satın almacıyı ağırladık. Sadece 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştiren firmalar katıldı organizasyona. Her gün firmalar minimum 50 en fazla da 80 firmayla görüştü. 5 binin üzerinde görüşme gerçekleştirildi. Bu firmalara baktığımız zaman 1 milyar dolar cirosu olan firmaların yanında dünyanın çeşitli yerinde yaklaşık 1000 mağazası dahi bulunan firmalar bulunuyor" dedi. Ukrayna-Rusya savaşının ortaya çıkardığı Rusya'daki pazar boşluğundan züccaciye sektörü için fırsat oluşturduğunun altını çizen Öksüz, "Ekimde Rusya'ya satın alma heyetimizle birlikte katıldık ve önemli iş birliklerine imza attık. Antalya'ya da Rusya'nın en büyük satın almacıları geliyor. İlk 7 ayda Rusya'ya ihracat yüzde 13.4 artarak 2 milyar dolara ulaştı.