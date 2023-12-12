Yabancıların arsa alımına engel

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidildi. Vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı getirildi. Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, söz konusu yönetmeliğin yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz edinimiyle vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulama maddesi "400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz" şeklinde değiştirildi. Düzenlemenin önceki halinde sadece "En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmaz" ifadesi yer alıyordu. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye yabancı uyruklulara net gayrimenkul satışıyla giren yatırım tutarı 3,09 milyar dolar oldu.