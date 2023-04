Yabancıya her 100 konuttan 38’i, Antalya’da satıldı

Turizmde dünyanın önemli merkezlerinden Antalya, Rusya ve Almanya başta olmak üzere BDT ve Avrupa ülkeleri vatandaşları için de yerleşik yaşam için tercih edilen illerin başında geliyor. Bu yılın ilk 3 aylık verilerine göre uzun yıllar sonra İstanbul'u da geçerek yabancılara en çok konut satışı yapılan Antalya, geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle, bu iki ülkeden yerleşik yaşam amaçlı göç almaya devam ediyor.



TÜRKİYE'DE AZALDI, ANTALYA'DA REKOR ARTIŞ



Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı sonu verilerine göre, 2023 yılı üç aylık dönemde Türkiye genelinde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak, 10 bin 926 oldu. Geçen yılların en çok konut satış yapılan ili olan İstanbul'da ise ilk 3 ayda yüzde 40'lık düşüşle toplam satış 3 bin 603 oldu. Hem Türkiye geneli, hem İstanbul ve yabancıların konut satın alımı için tercih ettiği diğer illerin birçoğunda düşüş gerçekleşirken, Antalya'da ise bu yıl ilk 3 ayda yabancılara toplam 4 bin 177 konut satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik rekor artış yaşanırken, Antalya bu sayıyla Türkiye'deki yabancılara toplam konut satışının yüzde 38'ine sahip oldu.



HER 2,8 KONUTTAN 1'İNİ RUSLAR ALDI



2015 yılından bugüne kadarki verilere göre Irak, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt vatandaşları Türkiye'de en çok konut alan yabancılar olurken, 4 veya 5'inci sıralarda gelen Ruslar, savaşın başladığı 2022'de ilk sıraya yükseldi. 2023'ün Mart ayı sonu itibarıyla yine Ruslar ilk sırada bulunuyor. 2022 yılı toplamında Türkiye'de yabancıya 68 bin 210 konut satışı yapılırken, Ruslar toplamda 16 bin 312 konut satın aldı. Geçen sene her 4 konuttan 1'ini satın alan Rusların en çok konut tercih ettiği il de Antalya oldu. Bu yıl ilk 3 aylık dönemde ise toplam 10 bin 926 konuttan 3 bin 915'ini Ruslar aldı. Rusların geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki konut satın alım oranında yüzde 155'lik rekor artış yaşandı. Türkiye'de bu yıl ilk 3 ayda yabancılara satılan her 2,8 konuttan 1'ini Ruslar aldı. Bu yıl toplam satışın yüzde 35,8'ine sahip olan Ruslar, hem geçen sene, hem de bu yılın ilk 3 ayında sıralamadaki en yakın ikinci ülkeye iki katından fazla fark attı.



DURGUN DÖNEMDE BİLE YÜZDE 21'LİK ARTIŞ



Önceki yıllarda yabancılara konut satışında genelde yüzde 20 pay alan Antalya'nın bu oranı neredeyse iki kat artırdığına dikkati çeken Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) üyesi Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, "Rusya ve Ukrayna vatandaşları başı çekerken, özellikle batılı ülkelerden önemli yatırımcı girişi görüyoruz. Antalya'nın neredeyse sahil kentlerinin tamamına ilgi yüksek, sadece sahille sınırlı kalmıyor bu ilgi. Kentin bütün ilçelerine talep olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu talep Konyaaltı, Alanya, Serik, Muratpaşa ve Kemer ilçelerinde yoğunlaşıyor. Turizm sezonunun yüksek olmadığı, depremlerin yaşandığı, uluslararası uçuşların azaldığı bir dönemde dahi Antalya'daki yabancı konut satışının yüzde 21 arttığını görüyoruz" dedi.



TALEP ARTIŞININ SÜRMESİ BEKLENİYOR



Önümüzdeki süreçte hem turizm sezonunun açılması hem uluslararası uçuşların artması hem de gurbetçilerin gelecek olması gibi etkenlerin konut satışlarını artıracağını söyleyen Selman Özgün, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının talebindeki sürekliliğin devam edeceğini açıkladı. Özgün, Rusların savaş sonrası Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları olmaya başlaması, Antalya'nın da Türkiye'de yabancılara en çok satış yapılan il olmasının, Rusların Türkiye'de en çok tercih ettiği ilin Antalya olduğunu gösterdiğini belirtti.



TABELALAR RUSÇA, TRAFİKTE RUS PLAKALAR



Selman Özgün, "Örneğin bu ülke vatandaşlarının yoğun yaşadığı Hurma, Liman, Sarısu gibi mahallelerde birçok işyeri tabelasında Rusça dili kullanılıyor. Bu bölgelerde sahilde, sokakta, alışveriş merkezleri, market, restoran gibi birçok işyeri ve toplu ulaşımda, trafikte Rusya ve Ukraynalı plakalı araç sayılarında bu ülke vatandaşlarının yoğunluğu dikkat çekiyor. Diğer illerde yabancılara konut satışı azalırken, Antalya'da artması kentimize uluslararası yatırımcıların yüksek ilgisini gösteriyor" diye konuştu.