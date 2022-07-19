Yabancıya konut satışı yüzde 81.1 arttı

Türkiyeİstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yabancılara konut satışında haziranda tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Yılın ilk yarısında ise ocak-haziran rekoru kırıldı. Verilere göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81.8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki zirve 7 bin 841 adetle 2021 Aralık'ta görülmüştü.Geçen ay yabancıların toplam satıştan aldığı pay ilk kez yüzde 5'i geçerek 5.7'ye yükseldi. Ocakhaziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72.7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek ocakhaziran rakamına ulaşıldı. Söz konusu dönemde yabancılar 14 bin 895 adetle en çok İstanbul'dan konut alırken, onu 9 bin 836 ile Antalya, 1.762 ile Ankara, 1.655 ile Mersin izledi. Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan iller arasında yer aldı.İlk 6 ayda Türkiye'den en çok konutu 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Söz konusu rakam 2021 genelinde 5 bin 379 adet olarak gerçekleşmişti. İlk yarıda Rusya vatandaşlarının Türkiye'deki konut yatırımında yüzde 232.5 artış yaşandı. Ocak-haziran döneminde Rusları 4 bin 884 ile İranlılar, 4 bin 25 adetle Irak vatandaşları izledi.İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesinin yabancıya konut satışlarına tarihi zirveyi gösterdiğini söyledi. Aylık bazda 8 bin 630'a çıkan yabancıya satış miktarının 1.887 adedinin Rus vatandaşlarına yapıldığını aktaran Durbakayım, İran ve Irak vatandaşlarının yoğun alımlarının sürdüğünü anlattı.