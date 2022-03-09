Yağ stokçularına sıkı denetim

İstanbul'da son günlerde ülke gündeminde yer alan sıvı yağ fiyatlarındaki artış ve stokçuluk faaliyetleri denetimlerin artmasına neden oldu. İstanbul'da ilçe belediyelerin zabıta ekipleri ilçe genelinde başta zincir marketler olmak üzere tüm marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Stok fırsatçılığı ile fiyatlarda yapılan artışlarla vatandaşın mağdur edilmemesi için harekete geçen İstanbul'un bir çok ilçesinden Beyoğlu, Kağıthane, Bahçelievler, Tuzla gibi ilçelerinin Zabıta ekipleri zincir marketlerinde ve depolarında incelemede bulundu.

Ekipler ayrıca ürünlerin reyon etiket fiyatları ile kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı. Fiyat tutarsızlığı, gramajlarda eksiklik ve etiketlerde fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını incelendi.

Piyasada yağ kalmayacak dedikodusu yaparak raflarda yağları kaldırıp depolarında stokçuluk yapan marketlere yönelik denetimlerin daha da sıklaştırılacağı ve şikayetler üzerine yapılacak tespitten sonra ceza oranlarının en yüksek derecede uygulanacağı kaydedildi.