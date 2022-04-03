Yağda algı operasyonuna bakanlıktan suç duyurusu

TARIM ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin ayçiçek yağı stoğu kalmadığını ileri sürerek fiyatların hızla yükselmesine neden olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 237. maddesinde yer alan "fiyatları etkileme suçu" kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kendilerine sunulan dosyaları değerlendirecek olan Savcılık, daha sonra dosyayı davaya dönüştürebilecek. Büyükhelvacıgil, "Ülkemizin stokları, nisan ortasına kadar yetecek düzeydedir" demişti. Ancak bu süreçte yağ stoklarında bir sorun yaşanmadı.