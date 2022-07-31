Yağlık ayçiçeği üretiminde Erzurum’dan yüksek verim bekleniyor

'YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE CİDDİ BİR REKOLTE BEKLİYORUZ'

Kentin birçok tarım ürününde olduğu gibi ayçiçeğinde de ön plana çıktığını ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Bu yıl Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımızın desteğiyle yağlık ayçiçeği üretimine başladık. Yaptığımız saha kontrollerinde, batıda bazı yerlerde tırtıl zararlısıyla ilgili durumlar söz konusu ancak ilimizde henüz çiçeklenme olmadığından bu zararla ilgili olumsuz bir şey söz konusu değil. Süreç içerisinde kontrollerimiz devam edecek. Erzurum bölge olarak gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle burada üretilen yağlık ayçiçeklerinde yağ oranımız diğer bölgelere göre daha iyi konumda."

Ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde ciddi bir rekolte beklediklerini ifade eden Akar, "Çerezlik ayçiçeğinin şimdiye kadar dekara verimi ve getirisi iyiydi ancak bu sene yaptığımız destekle çiftçilerimizi hem stratejik hem de arz açığı bir ürünümüz olduğu için yağlığa yönlendirdik. Çerezlikte yaklaşık 7 bin ton, yağlıkta da dekara 210 kilogram civarında verim bekliyoruz." diye konuştu.