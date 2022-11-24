Yağmur yağmasa İstanbul’un 4 aylık suyu var

Tarım Varsa Hayat Var Projesi kapsamında 'Türkiye Tarım Politikaları Toplantısı'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İstanbul için bugün herhangi bir yağış olmasa da bizim barajlarımızda 4 aylık ihtiyacımızı karşılayacak suyumuz var. 2002'de tüm Türkiye'de depolarımızda tutabildiğimiz suyun miktarı 133 milyar metreküptü. Yusufeli Barajı da dahil olunca bu 185 milyar metreküpe çıkacak. 2003'e göre yüzde 40 gibi de bir artış olacak. Bizden çok yerel yönetimlere de iş düşüyor. Ankara için ise 8 aylık suyumuz var" dedi.Tahıl Koridoru'ndan 23 Kasım itibarıyla 491 geminin geçtiğini söyleyen Kirişci, "Buradan taşınan 11.9 milyon ton tahıl ve diğer ürünün yüzde 59'u Avrupa ülkelerine, yüzde 22.7'si Asya ülkelerine, yüzde 11.8'i Afrika ülkelerine, yüzde 6.8'i Orta Doğu ülkelerine, sadece yüzde 6'sı ki bu da 711 bin 199 ton az gelişmiş ülkelere gitti. Rusya'dan alınacak buğdayı, işledikten sonra, az gelişmiş ülkelere bilabedel dağıtmayı arzuluyoruz" dedi. Kirişçi, Türkiye'nin son 20 yılda 87 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğumnu söyledi. Kirişçi ayrıca Kent Tarımı uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını kaydetti.