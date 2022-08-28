Yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatıldı

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında yayınlanan gerçek dışı ifadeler ile ilgili hukuki ve cezai işlemler başlatıldı.Sosyal medya ve bazı internet siteleri üzerinden önceki gün başlatılan, Serhat Albayrak ve Turkuvaz Medya'yı yıpratmaya yönelik algı operasyonu yargıya taşınıyor. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın avukatı Fatih Savaş gerçek dışı haberlerle ilgili açıklama yaptı. Avukat Savaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkilim Serhat Albayrak hakkında son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanan ve bazı basın kuruluşları ve internet sitelerinde haberleştirilen ifadelerin gerçekle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Bütünüyle gerçek dışı ve yalandan ibaret olan bu haberlere karşı hukuki ve cezai işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."