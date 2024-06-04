Yalnızca güvenli ürünler ülkemize girebiliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ürün güvenliğinin önemine işaret ederek, "İç piyasada güvenli ürün üretilmesini ve ürünlerin piyasada etkin denetlenmesini, ayrıca ithalat aşamasında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yalnız güvenli ürünlerin ülkemize girmesini sağlıyoruz" dedi. Bolat, Ürün Güvenliği Konferansı ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, ürün güvenliği konusunda ilgili bakanlıkların da kendi alanlarında çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Standartlara uygun davranan firmaların kamu tarafından gözetildiğini belirten Ticaret Bakanı Bolat, "Ürünlerin uygunluğu ve hatasız oluşu ticaretimize kalite getiriyor. Aksi davrananlar ise piyasa gözetim ve denetimlerinde elenmekle karşı karşıya kalıyor" ifadesini kullandı. Bakan Bolat, öte yandan güvensiz bir ürünün "Türk Malı" adıyla ihraç edilmesinin Türkiye'nin genel ihracatına zarar verdiğini vurguladı.