Yalova OSB’nin vizyonu tüm OSB’lere pusula olmalı

4 Ekim 2022'de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da teşrifleriyle gerçekleşen törende; Yalova AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova AK Parti Milletvekili Meliha Akyol, il ve ilçe protokolünün yanı sıra Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, OSB Yönetim Kurulu ve OSB katılımcıları hazır bulundu.

Geçtiğimiz nisan ayında Bakan Varank'ın da katılımıyla Yalova Valiliği'nde protokolü imzalanan Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi projesi ile; Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulacak ve MARKA tarafından desteklenecek Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) gençlere umut olacak.

GENÇLER İŞ GÜCÜNE KATILACAK

Üretim tesislerinin en önemli sorunu olan nitelikli çalışan istihdamı konusunda Yalova'da yaşayan özellikle genç işsizlerin, bu projeyle kurulacak eğitim merkezinde sanayi sektörüne yönelik istihdam garantili mesleki eğitimleriyle, sanayi için gerekli nitelikler edindirilerek iş gücüne katılımları sağlanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi ile; bölgede faaliyet gösterecek tüm katılımcıların belgelendirme, test ve kalibrasyon hizmetleri sağlanacak. Öte yandan TSE bünyesinde yapılmayan deneylerin yapılabilmesi için içerisinde bir laboratuvar yapılması da planlanıyor. Otomotiv sektörüne, Yalova ve Tuzla tersaneler bölgesine, deniz ve demiryolu ulaşım sektörüne yakınlığı ile dikkat çeken Yalova Makine İhtisas OSB'nin, buralara hizmet verecek test ve kalibrasyon merkezini içerisinde bulunduracak olması ile Türkiye'de ilk kez bir OSB'de TSE kampüsü yer alacak.

"MOTTOMUZUN MİMARI BAKANIMIZ MUSTAFA VARANK'TIR"

Törende konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, "OSB'mizin temel mottosu Yerli Yeşil Yenilikçi'dir biliyorsunuz. Bu mottoyu nereden ilham aldınız diye soruyorlar. Bizim için bugünün ayrı bir önemi var, çünkü bu mottonun mimari Sayın Bakanımızdır. Sayın Bakanımızın göreve geldiği ilk yılında kendi imzasıyla yürürlüğe girmiş olan Sanayi Strateji Belgesi'ndeki vizyondur bu. Biz bunu büyük bir gururla misyon edindik. İlk olarak hayata geçiren Organize Sanayi Bölgesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu anlamda huzurlarınızda Sayın Bakanımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi.





"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ TÜRKİYE'DE İLK BAŞARAN OSB OLACAĞIZ"

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Bildirisi, Çin'in 2060 Karbon Sıfır Emisyonu Deklarasyonu ve Amerika'nın da Paris Antlaşması'na katılımıyla çevre yaklaşımlarının ciddi bir şekilde artacağı bir döneme girildiğini, sanayicileri de bu duruma hazırlıklı hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Direnç Özdemir, "Bu anlamda bugün temelini atacağımız projenin yanında ayrıca TSE ile çok kıymetli bir çalışma daha yürütüyoruz. Araştırmalarımıza göre dünyada ilk kez bir sanayi yerleşkesi tüm binalarında yeşil bina sertifikasyonu şartnamesi uyguluyor. Biz bunu Yeşil Yalovamızda ve Türkiye'de ilk başaran OSB olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS, TEKNOFEST KARADENİZ'E KATILAN TEK OSB OLDU

Pilot okulları Sercan Yazar MTAL ve Yalova Üniversitesiyle de çok kıymetli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Özdemir, Teknofest Karadeniz'e katılan tek OSB olduklarını ve hem meslek lisesinden hem de üniversiteden ikişer takımla yarışmalara girildiğini, aynı zamanda da tüm takımların ilk 10'a girdiğini dile getiren Direnç Özdemir, "Bugün temelini attığımız Nitelikli İstihdam Merkezimiz ile yılda yaklaşık üç bin kişiye yerinden ve uzaktan eğitim ile sanayicilerimizi en önemli ihtiyacı olan nitelikli personel ihtiyacını inşallah gideriyor olacağız. Test ve Kalibrasyon Merkezimizde de Marmara Bölgesi'nde olmayan test ve kalibrasyonların yapılacağı, diğer taraftan da; mekanik test laboratuvarı otomotiv ve demir yolları için ihtisas laboratuvarlarını barındıran yaklaşık dört bin metrekarelik bir merkezi hayata geçiriyor olacağız" diyerek hayırlı olması dilekleriyle sözlerini noktaladı.

TOGG'A DA HİZMET VERECEK

Başkan Özdemir'den sonra söz alan TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Ülkemizin rekabetini artırmak ulusal ve uluslararası derecede ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için standardizasyon ve uygunluk değerlendirmelerini bağımsız etkin ve güvenilir sağlama misyonunu taşıdıklarını muayene ve test hizmetlerini büyüttüğünü Togg'a yakın olmasıyla konumunun Yalova OSB içerisinde olmasıyla otomotiv sanayisine hizmet vereceğini belirtti. Daha sonra sırasıyla söz alan AK Parti Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş de Yalova OSB'nin Yalova'nın ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu, yerli ve yenilikçi birçok projeye imza atarken, yeşilden ve sürdürülebilirlikten de hiç ödün verilmediğini belirterek, OSB Yönetimini tebrik etti.





"YALOVA OSB'NİN VİZYONU FARKLI"

En son kürsüye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son zamanlarda dünya büyük çalkantılar içerisindeyken, biz yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Sanayicilerimizin ve girişimcilerimizin yatırım iştahı çok şükür bitmiyor. İşte Yalova'da da bunun örneğini görüyoruz" dedi. Yalova OSB'nin yenilikçi, yeşil ve sürdürülebilir üretim vizyonunu ortaya koyarak farklılığını gösterdiğini belirten Bakan Varank, "OSB'lerimizin sayısı 341'e ulaştı. Türkiye'de yatırım iştahı en üst seviyede. Yalova da yatırımların birer birer temelleri atılıyor. Edirne'den Diyarbakır'a Samsun'dan Adana'ya 44 yeni OSB için yer seçimi çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yalova üretim istihdam ve ihracat üssü olan OSB'lerden biri de bugün bizleri en güzel şekilde ağırlayan Yalova Makine İhtisas OSB'dir. Burada farklı bir vizyonu Tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. OSB'mizin en önemli özellikleri yenilikçi yeşil ve sürdürülebilir bir üretim üssü olma vizyonunu bu dönemde ortaya koyabilmesidir. 620 hektar alana sahip Yalova Makine İhtisas OSB yeşil yatırımlarını tamamladığında çevreci bir altyapıya sahip olacak. İlk fabrikaların temelleri kısa süre önce atıldı. Biraz önce başkana sordum inşallah ilk açılışları nisan ayı gibi yapacağız. İnşallah ilk açılışlar olduğunda nisanda Yalova'mızı ziyaret edelim onun da hep birlikte açılışını gerçekleştirelim. Yeşil vizyonu sayesinde şu anda inşaatı devam eden bu tesisler daha az kaynak tüketen ve enerjiyi verimli şekilde kullanan yapılar şeklinde inşaatları devam ediyor. Binalar tamamlandığında TSE'nin yeşil bina sertifikasyonuna sahip olacak. Başkanımız da bahsetti diğer OSB'lere örnek olmak açısından ben yine tekrar etmek isterim ki bakınız bu OSB'de sürdürülebilir su yönetimi için 2 milyon m3 hacimli bir baraj, yağmur suyunun kullanılması için bir altyapı, sokak aydınlatmalarında yenilenebilir enerji, akıllı elektrikli otopark projeleri sıfır atık yönetim sistemi, laboratuvarlar enstitüler fakülte ve meslek lisesi yer alacaktır, bu manada OSB'nin yaklaşımı tüm OSB'lere pusula niteliğinde olmalıdır. Ve tabi sadece OSB'ler için değil aslında yerel yönetimlere de örnek olacak bir çalışma. En güzel örnekleri yaparak vatandaşımızın ihtiyacı olan hizmetleri onlarla buluşturacağız." dedi.

BAKAN VARANK MÜJDEYİ VERDİ!

Yeni bir müjde de paylaşan Bakan Varank, "Yalova Makine OSB'nin yeni bir projesi var. Tümleşik haberleşme ve güvenlik sistemi projesi bakanlığımızın 2023 yatırım programına biz bunu strateji bütçe başkanlığına teklif ettik. İnşallah bu teklif kabul edilirse projeyi bir an önce beraber hayata geçirmiş olacağız. Bu vesileyle de bu iş hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tören sonunda Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Bakan Varank'a; Yalova'da sanayinin ilk izlerini taşıyan Yalova İbrahim Müteferrika Kağıt Fabrikası'nın müzesi tarafından bu törene özel olarak üretilen, içerisinde akşam sefası, hatmi çiçeği, zambak ve horoz ibiği çiçeğinin ata tohumlarının bulunduğu el yapımı kağıt üzerine TSE Test ve Kalibrasyon Merkezi tapusunu hediye etti.