Yalova'da açılan 11 köy yaşam merkezi yöre halkının adeta "ikinci evi" oldu

KURSİYERLER MEMNUN

Resim kursuna katılan ve ahşap işleme eserler de yapan 92 yaşındaki Alaattin Yıldırım Köksal, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde yıllarca çalıştığını belirtti.

Resim çizdiğini, öykü ve şiir yazarak kendini geliştirmeye çalıştığını kaydeden Köksal, "Ben köy çocuğuyum. O bakımdan çok mutluyum. Halk eğitimde bu kursu görünce balıklama daldım. Şu anda da dünyanın en mutlu insanı oldum." ifadesini kullandı.

Kur'an okumayı öğrenen 61 yaşındaki Gülten Kaya, merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Böyle bir merkeze ihtiyaçlarının olduğunu anlatan Kaya, "Bizim de çok eksiklerimiz var. Biz yine de bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Benim için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek bir hayaldi. Küçükken okuyordum ama şimdi daha da ilerletiyorum. Hocamız bilmediklerimi öğretiyor." dedi.

62 yaşındaki Hafize Gökçe de Kur'an okumayı çocukluğunda öğrenemediğine değinerek, "Kur'an'ı koltuklarının altında taşıyanları gördüğümde kıskanıyordum. Şimdi Allah'a çok şükür ben de Kur'an okuyabiliyorum. Kimin emeği geçtiyse herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." diye konuştu.

Gökçe ile aynı yaştaki Emine Yüksel ise Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine projeden dolayı teşekkür etti.

Kurstan duyduğu memnuniyeti ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"İnanın buraya gelirken yaşadığımız heyecan, ilkokula başladığımız heyecan gibi. O kadar mutluyuz ki anlatamam. İnşallah bu kurslar devam eder. Biz bu yaşta buraya gelebiliyorsak ne mutlu bize. Allah razı olsun burayı bize hizmete açanlardan. Sabah kalkıyoruz, her işimizi buraya göre ayarlıyoruz. Değişik kurslara da gitmek istiyoruz çünkü öğrenmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımız evlendi gitti, artık yalnızız. Yapacak bir şeyimiz yok. Burası bizim için bir nimet. Gerçekten eğitimin yaşı yok. O kadar zevkle geliyoruz ki anlatamam. Şuraya gelebilmek için çoğu şeyi bırakıyoruz. Bir ay oldu kursa geleli. Ben tek tük okuyordum. Şu anda inşallah yanlışım çok az. 'Bu yaştan sonra acaba yapabilir miyiz, öğrenebilir miyiz?' diye düşündük ama daha bizlerde iş varmış, yapabiliyormuşuz."

KÖYLÜ KADINLAR EL SANATLARI KURSUNDAN ÖĞRENDİKLERİYLE PARA DA KAZANIYOR

Şenköy Köy Yaşam Merkezi'nde açılan el sanatları kursuna katılarak aile bütçesine katkı sağlayan 16 kadından 68 yaşındaki Şehriye Serencam, bu merkez sayesinde çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Merkezin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Serencam, kursta sıkıntılarını unuttuğunu belirtti.

Nakış kursuna gelen Saliha Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu binayı depo olarak kullanıyorlardı. Şimdi çok güzel oldu. Allah razı olsun açanlardan, vesile olanlardan. Biz dikiş nakış kursu açılmasını çok istiyorduk. Bizim için farklı bir yer oldu. Biz bir araya gelip güzel bir ortam oluşturuyoruz. Evden uzakta deşarj oluyoruz. Çok memnunuz."

Köy sakinlerinden Havva Uzan da merkezdeki kurslarda stres attıklarını, öğrendikleri el sanatlarından para kazandıklarını dile getirdi.