Yangın sigortacıların hisselerini vurdu

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle sigortalı zararların milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi. Los Angeles'ta 10 binden fazla yapının zarar gördüğü yangınlar, birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açtı. Yangınlarda sigortalı zararlar açısından en fazla risk altında olan sigorta şirketlerinden Allstate, Chubb ve Travelers'ın hisselerindeki düşüş öne çıktı. ABD'nin büyük sigorta şirketlerinden Travelers'ın hisseleri yüzde 3.80, Chubb'ın hisseleri yüzde 3.42 ve Allstate'in hisseleri yüzde 5.43 değer kaybetti. Ayrıca, American International Group'un hisseleri yüzde 1.15 ve Mercury General'ın hisseleri ise yüzde 21.71 düştü.