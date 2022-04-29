Yangının izini silmeye çalışıyorlardı! Çiftçiden ’3 kat fiyat’ tepkisi

Temmuz ayında yaşanan Manavgat orman yangını sonrası yaralarını sarmaya çalışan çiftçiler, zarar gören tarım alanlarında verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak için çabalıyor. Yangında en fazla zararı gören Kalemler Mahallesi'ndeki üreticiler de tarımsal üretimlerini sürdürüyor. Mahallede örtü altı üretimde karpuz yetiştiriciliği yaygınlaştı. Aralık ayında ekilen karpuzun bazı bölgelerde hasadına başlandı. 'Erkenci karpuz' olarak adlandırılan karpuzlar, manav ve pazar tezgahlarında yerini aldı. Tüccarın serada kilosunu 6,5- 7 liradan aldığı karpuz, manavda 25 liraya satılıyor.



'FİYAT FARKI KATLANARAK YÜKSELİYOR'

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Kalemler Mahallesi'nde karpuz üretimi yapan Abdullah Gümüş'ü serasında ziyaret etti. Metin, yangında en fazla zarar gören Kalemler Mahallesi'nde üreticinin pandemi sürecinde de üretimi sürdürdüğünü anlattı. 20 Aralık'ta ekilen karpuzun hasadına başlandığını dile getiren Metin, karpuzun tarladan çıkış fiyatının 3 katına manav ve pazar tezgahında satılmasına dikkati çekti. Metin, "Üreticimiz üretiyor, yetiştiriyor ama hak ettiği değeri bazen bulamıyor. Karpuzu 6,5- 7 liraya satıyor ama halde 12- 15 liradan, manavda 25 liradan satılıyor. Aradaki fiyat farkı katlanarak yükseliyor. Üreticiden 6,5- 7 liraya alınan karpuz, üçüncü elde 25 lirayı buluyor. Buna çözüm bulmamız lazım" dedi. Tarımsal maliyeti düşürmek için kapalı devre sulama sistemine geçilmesi gerektiğini de belirten Metin, bu konu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



'TÜKETİCİYE GELİNCEYE KADAR 3 ELDEN GEÇİYOR'

Abdullah Gümüş ise maliyet artışı nedeniyle zaman zaman çiftçiliği bırakmayı düşündüğünü fakat tarımsal üretimi sürdürmek için bahçesini ektiğini anlattı. Karpuzun üreticiden alınan fiyatın 3 katına satılmasını eleştiren Gümüş, "Olgunları seçiyoruz, fiyatta anlaşıyoruz. Tüccar da halde komisyoncuya, dağıtıcılara ya da otellere veriyor. Tüketiciye gelinceye kadar 3 elden geçiyor. Tabi böyle olunca tüketici pahalıya yiyor. Havaların ısınmasıyla üretim çoğalacak ve fiyatı ucuzlayacaktır" dedi.



PAZARDA İRAN KARPUZU 15-18, YERLİ KARPUZ 25 LİRA

Pazar tezgahında karpuz satan Mehmet Dinç, şu anda piyasada çoğunlukla İran'dan gelen karpuzun satıldığını, kilo fiyatının 15-18 lira arasında değiştiğini söyledi. Tezgahında yerli karpuz sattığını da belirten Dinç, "Yerli karpuz serada yetişiyor. 22 liraya aldım, 25 liraya satıyorum. Üretimin çoğalmasıyla, fiyatı düşer" diye konuştu.