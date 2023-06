Yangınlara müdahalede "10 dakika" hedefi

ORMAN GÖNÜLLÜLERİNİN SAYISI 120 BİNE ÇIKTI

Önem verdikleri bir diğer çalışmanın da "gönüllülük projeleri" olduğuna işaret eden Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadelede teşkilatımıza destek vermek isteyen gönüllülerimizin sayısı her yıl artıyor. 2022 sonu itibarıyla hedeflemiş olduğumuz 100 bin sayısını 120 bin olarak gerçekleştirdik. Bu gönüllülerimize de 'Orman Yangını Gönüllü Eğitimi' kapsamında eğitimlerini vererek muhtemel bir yangına karşı hazırlıklı olmalarını sağladık." ifadelerini kullandı.

Karacabey, ayrıca her ilde valilerin başkanlığında oluşturulan "orman yangını komisyonları"nın bu yılki sezon toplantılarını tamamladıklarını, böylelikle her kurumun ve her birimin "Ulusal Afet Müdahale Planı" kapsamında alacağı görevler ve sorumlulukların belirlendiğini anlattı.

ALEVLERE KARŞI YANGINA DİRENÇLİ SETLER OLUŞTURULUYOR

Yangın öncesinde yapılan çalışmalardan birinin de "Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi" olduğunu belirten Karacabey, proje kapsamında ülke genelindeki 22 bin 600 orman köy ve mahallesinde yerleşim yerleri ve ziraat arazileri ile orman alanlarının arasına olası yangınlarda karşılıklı ateş sıçramalarının önüne geçmek için ısıya dayanıklı ağaçlardan set çekildiğini kaydetti.

Karacabey, yangınlara müdahalede hızlı ve etkin olmak için yol açma çalışmalarının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle orman içinde planlanmış toplamda 340 bin kilometre orman yol çalışmamız var. Bu yolun 230 bin kilometresini oluşturduk. Bu yıl içinde 5 bin 500 kilometre daha yol yapmayı planladık. Bu yolun etüt çalışmaları da tamamlandı, yapımları hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.