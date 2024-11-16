Yanıltıcı kasım ayı indirimlerine kanmayın

Kasım ayının gelmesiyle özellikle giyim ürünlerine yönelik indirim kampanyaları başladı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, meslek odalarının bilgisi dışındaki indirimlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşları yüzde 80'lere varan indirimler konusunda da uyaran Palandöken, kasım ayının başlamasıyla birlikte yanıltıcı indirim kampanyalarının hızla çoğaldığını ifade ederek, "İlgili meslek odalarının izni olmadan yapılan indirimlere itibar edilmemeli" dedi. Firmaların yüzde 80'e varan oranlarda indirim yapmasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Palandöken, "Böylesine yüksek kâr marjları gerçekçi değil. Yüzde 80-100 gibi indirim oranları sürdürülebilir bir kazanç modeli olamaz. Bu kampanyaların bakanlık tarafından denetlenmesi gerekiyor" diye konuştu.