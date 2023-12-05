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Giriş Tarihi: 6.12.2023

Yanmar’dan Türk çiftçisine destek

Yanmar’dan Türk çiftçisine destek
İZMİR Torbalı tesislerinde ürettiği YM 347 ve YM 359 model traktörlerde yüzde 10 oranındaki KDV tutarı, Yanmar Turkey tarafından karşılanacak. Böylece Türk çiftçisi traktörünü yenilemek ya da yeni bir traktör daha almak için büyük bir avantaja sahip olacak. Tüm çiftçiler Yanmar ile tanışsın diye Yanmar YM serisi traktörlerde 'KDV Bizden' kampanyasını başlattıklarını söyleyen Yanmar Turkey Makine A.Ş. Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Müdürü Murat Balkan Kanbir, "En zor doğa ve eknomik koşullarda faaliyetlerini sürdürdüğünü bildiğimiz çiftçilerimizin, kolaylıkla yeni Yanmar traktörler ile tanışmalarını sağlamak için Yanmar YM serisi traktörlerde KDV'yi biz üstleniyoruz" dedi.
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Yanmar’dan Türk çiftçisine destek
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