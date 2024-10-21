Yapay zekâ 100 milyar dolara koşuyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de yapay zekânın kullanım alanları gittikçe artıyor. Finansta bankacılık ve sigorta sektörleri de ciddi yatırımlarla süreç otomasyonu başta olmak üzere kullanımını yaygınlaştırıyor. Finans sektörünün yapay zekâ harcamalarının önemli bir büyüme yaşayacağı, 2023'te 35 milyar dolardan 2027'de 97 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu rakam yüzde 29'luk bir yıllık büyüme oranı anlamına geliyor. 3'üncü Uluslararası Sigorta Zirvesi'nde en çok konuşulan konulardan biri de sigortacılığın yapay zekâda kullanacağı potansiyeller oldu. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kuyu, "Yapay zekâ önümüzdeki dönemde sigortacılığı çok ileri bir seviyeye çıkartacak" diye konuştu."Anadolu Sigorta'da 9 farklı iş kolunda 38 tane veri analitiği çalıştırıyoruz" diyen Kuyu, "Dördü de yolda geliyor. 42 tane olacak ve bunların hepsi 2-3 yılda ortaya çıkacak. Underwriting sürecinde bu veri analitiği sayesinde risklerimizi daha iyi tahmin edebilir duruma geldik. İndirim oranlarımızı, yenilemelerimizi, iptallerimizi bu modellere dayanarak belirliyoruz. Hasar süreçlerinde veri analitiği modelleri bir hasar işleminin çok daha hızlı bir şekilde kapanmasını sağlıyor. Bu da müşterilerimiz ve şirketimiz için maliyet avantajı demek oluyor" dedi.Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, yapay zekânın hasar taleplerinin doğruluğunu hızla analiz edebildiğini belirterek, "Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor" dedi. Kılıç, sigortacılık sektöründe yapay zekânın sunduğu olanakların, çeşitli alanlarda öne çıktığını aktararak, müşteri hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede önemli fayda sağlandığını belirtti. Yapay zekânın, müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye ve çapraz satış fırsatlarını belirlemeye de yardımcı olduğuna değinen Kılıç, yapay zekâ tabanlı öngörücü analitiğin, müşteri kaybını azaltabilirken, çapraz satış gelirlerini artırabildiğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara daha uygun teklifler sunabildiğini aktardı. Kılıç "Sadece müşterimiz için değil, iş ortaklarımız (acente, banka, gibi) çalışanlarımız için de yapay zekânın özellikle de üretken yapay zekânın sektörümüzdeki çalışan deneyimini iyileştireceğini, istihdamın verimliliğini sağlayacağını ve yetkinlik gelişimini de hızlandıracağını düşünüyorum" dedi.