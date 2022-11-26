Yapay zekâ alanında bir ilk

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni geçen yıl yayınlayan ve 2025 yılı hedeflerini ortaya koyan Türkiye, bu alanda ilk kez uygulanacak bir destek modeli geliştirdi. TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı, yapay zekâya ihtiyacı olan işletmeleri teknoloji sağlayıcı KOBİ, üniversite ve araştırma merkezleriyle buluşturuyor. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü'nün de dahil olduğu sistem, yapay zekâ alanında bir sinerji oluşturmayı hedefliyor.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından çıkılan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı'nda desteklenmeye hak kazanan 10 Ar-Ge projesi belli oldu. Projeler, 2 milyon liraya kadar desteklenecek. Yapay zekâ alanında bir güçbirliği oluşturacak projelerin çıktısı olan teknolojiler de ekosistemdeki tüm paydaşlara aktarılacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekânın çığır açıcı bir teknoloji olduğunu ifade ederek "Yapay zekâ alanında insan kabiliyetimiz, kapasitemiz yüksek. Bu yetenekleri somut ürünlere dönüştüreceğiz ve ekonomik anlamda Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağız" dedi. TÜBİTAK'ın Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunan 10 proje için sözleşme imza töreni düzenlendi. İstanbul Ticaret Odası Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (İTO) (BTM)'nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın yanı sıra Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul Kalkınma Ajansı (İST-KA) Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ile kamu, akademi ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.Bakan Varank, çağrıya ilişkin yaptığı değerlendirmede geçen yıl Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi'ni yayınladıklarını belirterek şunları söyledi: "Yapay zekâ artık hayatın her alanında var. Bütün alanları dikey kesen bir teknolojiden bahsediyoruz ve oluşturduğu katma değerle, oluşturduğu hızlandırma etkisiyle de çığır açıcı bir teknoloji. Bu manada biz Türkiye olarak da yapay zekâ alanında varlığımızı ortaya koymak için özel sektörü, kamuyu, akademi dünyasını bir araya getirerek güzel işler yapmaya çalışıyoruz."