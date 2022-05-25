Yapay zekâ destekli enerji sistemi

TURKCELL baz istasyonlarında yapay zekâ destekli ilk yenilenebilir enerji sistemini hayata geçirdi. Bu kapsamda Huawei ile baz istasyonlarında enerji depolama sistemi uygulamasının ilk örneği Antalya'da hayata geçirildi. Yapay zekâ teknolojisiyle verileri analiz edip dijital çözümler geliştirerek çalışan sistem sayesinde güneşten elde edilen yenilebilir enerji lityum akülerde depolanıyor. Bu sayede enerji kesintilerinden etkilenmeden servis sürekliliği sağlanan baz istasyonu, yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla karbon salımını da azaltıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesine her zaman özen gösteren çevre dostu bir şirket olarak baz istasyonları, veri merkezleri ve ofis binalarıyla çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretmeye devam ettiklerini bildirdi.