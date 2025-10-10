Yapay zekâ destekli ilk fon danışmanlığı

FON alım satım platformu Fonmap, yapay zekâ destekli kişisel yatırım danışmanlığı dönemini başlattı. Tamamen yerli teknolojiyle geliştirilen sistem sayesinde artık portföy büyüklüğüne bakılmaksızın herkes kendi risk profiline göre yatırım önerileri alabilecek. Uygulama üzerinden bir anket dolduran yatırımcının risk profili, yatırım amacı, vadesi, risk-getiri tercihi gibi sorularla belirleniyor. Kullanıcı dilerse kendi risk tercihlerini yazarak da sistemi yönlendirebiliyor. Buna uygun olarak her yatırımcıya özel öneriler ekrana geliyor. 5 değişik fondan oluşan öneri, portföy dağılımına göre veriliyor. Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel, 15 ay önce hizmete başlayan platformun bugün Türkiye'nin en geniş kapsamlı fon platformu haline geldiğini belirterek, "Toplam yatırımcı sayısı 5.5 milyonu geçen TEFAS fonlarının yanı sıra 400 bine yakın yatırımcının yer aldığı girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına dijital erişim sağlıyoruz. Start-up olarak başladığımız bu yolculukta artık büyüme evresindeyiz" dedi. Haziran 2024'te hizmete giren Fonmap, 15 aylık sürede 10 bin kullanıcıya ve 5 milyar TL portföye, iki yıl içinde de 500 bin kullanıcı ve 50 milyar TL büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. Fonmap, Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy'ün katılımıyla gerçekleşen tohum yatırım turunu 35 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladı. Şirket, bu turda 3 milyon dolar yatırım aldı.