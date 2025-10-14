Yapay zeka ile kişiye özel alışveriş

BUGÜNE kadar 40 milyondan fazla kişinin üye olduğu Getir, dünyada öncülüğünü yaptığı hızlı teslimatta 10 yılını geride bıraktı. Gündelik alışkanlıkları dönüştüren şirket, yapay zekâ desteğiyle alışverişte zaman kazandıracak bir dizi yeni özellikle sektörde öncü olmayı sürdürüyor. Getir CEO'su Batuhan Gültakan, "İlk yola çıktığımızda hizmetimizi deneyen herkesi şaşkınlık içinde bırakan kolaylığı şimdi yeni bir seviyeye taşıyoruz" dedi. Kendi geliştirdiği yapay zekâ sistemleriyle operasyonunu uçtan uca veriye dayalı algoritmalarla yöneten Getir, yüz milyonlarca kurye yolculuğundan elde edilen verilerle geliştirdiği Tahmini Varış Süresi (TVS) sistemi; trafik yoğunluğu, aktif kurye sayısı, anlık sipariş hacmi ve hava durumu gibi değişkenleri saniyeler içinde analiz ederek siparişlerin zamanında ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcılara ürün değil, aslında zaman sattıklarını söyleyen Gültakan, "Bunu yaparken beraberinde ürün götürüyoruz çünkü diğer marketlerde de aynı ürün var. Ama zaman kazanmak isteyenler Getir'i kullanıyor. Kullanıcılarımıza alışverişte geçen zamanı kendilerine ve sevdiklerine ayırmaları için geri veriyoruz" diye konuştu. Bugüne kadar 1 milyara yakın siparişte 3 milyar ürün teslim eden Getir'in uygulaması 130 milyon kez indirildi. Getir'de günlük ortalama trafik sayısı 1.2 milyon oldu.