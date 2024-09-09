Yapay zekâ ve çip için adım atılacak

Dijital dönüşüme odaklanan Türkiye, özellikle yapay zekâ ve çip alanlarında stratejik adımlar için rotasını çizdi. Bu kapsamda, KOBİ'ler başta olmak üzere firmaların dijital teknolojilere yönelik kapasite ve kabiliyetlerin desteklenmesi yoluyla büyümenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Yapay zekâya ilişkin mevzuat düzenlenecek. Mevzuatın Avrupa Birliği Yapay Zekâ Tüzüğü ile uyumlaştırılacak. Çip endüstrisinden 5G'ye, uydu geliştirmeden bulut bilişime kadar birçok alanda gelişim öngörülüyor. Çip endüstrisinde AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek ve 5G ve ötesi için uygulama planı hazırlanacak.