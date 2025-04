Yapay zekâdan ayda 30 milyon ipucu

Bankaların yapay zekâ yatırımları otomasyon dışında artık bankacılık faaliyetlerini de yönlendiriyor ve öneriler sunarak bilançoya yansıyor. Yapay zekâ ile hem müşteri deneyimi hem de çalışan deneyimi konularında fayda sağladıklarını belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "2016 yılından itibaren Türkiye'de yapay zekâyı dijital kanallarına entegre ettik. Yapay zekâ, iş yapış biçimimizin kalbinde yer alıyor. Bu bakış açışımızın ve çalışmalarımızın bir yansıması olarak, yapay zekâdan faydalanan Banking IQ projemiz sektördeki ilk ve örnek çalışmalardan biri. Bu sayede Akbank Mobil'e yapay zekâ tabanlı akıllı ve yeni uygulamaları entegre ettik. Tamamen müşteriye özel içerikle beslenen iletişim alanımız, müşterilerin finansal kararlarını desteklemek için ayda 30 milyondan fazla kişiselleştirilmiş iç görüler ve akıllı ipuçları sağlıyor" şeklinde konuştu.

İÇERİKLERDE %40 TASARRUF

Makine öğreniminin de teknolojide atılan adımların önemli bir öğesi olduğunu vurgulayan Yüce, "Bugün 400'den fazla ileri analitik model ve doğal dil işleme, görüntü işleme, ses işleme gibi alanlarda geliştirdiğimiz 100'den fazla bilişsel modele sahibiz. Bu modeller üzerinde tüm hizmetlerimizi inşa ediyoruz ve böylece satış ve pazarlamadan operasyonlara var olduğumuz her alanda bu teknolojilerden faydalanıyoruz. Örneğin, Dijital Pazarlama ekiplerimiz, müşteri etkileşimini artırmak ve etkileyici yaratıcı içerikler oluşturmak için üretken yapay zekâdan faydalanmaya başladı. Pazarlama içeriklerinin oluşturulma süresinde yüzde 40 azalma ve yanıt oranlarında yüzde 3 artış sağladık" dedi.

HIZ VE YENİLİK

Müşterilerin artık bankacılık sektöründen, akışkan dijital deneyim ve hiper kişiselleştirme talep ettiklerini de söyleyen Yüce, "Hız ve yenilik beklentileri çok yüksek. Bu taleplerle birlikte dijital bankacılıkta sektörler arası geçişkenlik sayesinde bankacılık müşterileri çok daha fazla finansal seçeneğe sahip oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

AKBANKLI GİRİŞIMCİLER

Akbank+ ile Türkiye'nin ilk tam zamanlı kurum içi girişimcilik programını başlattıklarını hatırlatan Yüce, "Geldiğimiz noktada Akbank+ programı 9 Akbanklı girişimcinin kendi şirketlerini kurmasını sağladı ve ekosisteme toplamda 4 girişim kazandırdı. Bu girişimlere yaptığımız toplam yatırım 2 milyon dolara ulaştı. Waste Log, atık süreçlerini dijitalleştirerek bireysel ve kurumsal kullanıcılar için sürdürülebilir çözümler sunuyor. Voltla, elektrikli araç sahiplerine tüm şarj istasyonlarını tek noktadan görüntüleme ve ödeme imkanı sağlıyor. Metriqus, mobil oyun stüdyoları için yapay zekâ destekli analitik çözümler sunarken, Fundero ise e-ticaret satıcılarının finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

BANKACILIKTA BEŞ YENİ TREND VAR

Bankacılıkta müşteri ihtiyaçları ve beklentileri karşılamada sektörler üstü kavramların öne çıktığını söyleyen Yüce, bu dönüşümde başlıca beş trendi şöyle sıraladı:

1 Akışkan dijital deneyimler artık bir tercih değil, bir zorunluluk. Müşteriler, teknolojiyle desteklenen hızlı, kesintisiz ve sezgisel hizmet akışlarını talep ediyor. Biz de karmaşık hizmetleri sadeleştirerek, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran dijital platformlar sunmaya odaklanıyoruz.

2 İkinci olarak, veri odaklı kişiselleştirme, rekabet avantajının en güçlü unsurlarından biri haline geldi. Müşterilerimizin bizlerle gönüllü olarak paylaştığı veriler ile onların ihtiyaçlarına özel çözümler üretiyoruz. Bu noktada Akbank olarak, veri alışverişini aynı zamanda karşılıklı bir değer alışverişi olarak görüyoruz.

3 Finans sektörü artık kendi sınırlarının dışına taşmak zorunda. Sektörler arası ve sektörler üstü geçişkenlik, müşterilere uçtan uca deneyimler sunmanın anahtarı haline geldi.

4 Dördüncü eğilim ise, pandemi sonrası dönemde daha da belirginleşen alışkanlık ve beklenti değişimleri.

Müşteriler artık geleneksel hizmet kalıplarının ötesinde, yapay zekâ destekli, hiper kişiselleştirilmiş, proaktif çözümler talep ediyor. Pandemiyle birlikte farklılaşan müşteri davranışlarına yanıt vermek ve bu değişime hızla uyum sağlamak, gelecekte fark yaratmanın temel koşulu.

5 Son olarak, erişilebilirlik kavramı yeniden tanımlanıyor. Dijitalleşme sayesinde bankacılık çözümleri daha geniş kitlelere daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşıyor. Bu da finansal hizmetlerin demokratikleşmesini mümkün kılıyor. Örneğin, daha önce yalnızca çok yüksek tutarlı varlıklar için sunulan varlık yönetimi hizmetlerindeki sınırımızı dijital yetkinliklerimiz sayesinde 100.000 TL'ye indirerek, çok daha geniş kitlelere ulaştırabiliyoruz. Türkiye'nin ilk dijital portföy yönetimi hizmetini Ak Portföy ile birlikte Akbank Mobil üzerinden erişilebilir kılmamız, bu alandaki potansiyelin somut bir göstergesi.



HER DÖRT YENİ MÜŞTERİDEN BİRİ DİJİTALDEN GELİYOR

Yaptıkları yatırımlarla her dört yeni bireysel müşterinin üçü ve her 10 yeni KOBİ müşterisinin 8'ini dijital kanallardan sağladıklarını belirten Yüce, "Bugün finansal işlemlerin yüzde 96'sı Akbank Mobil üzerinden gerçekleşiyor. Dijital aktif müşteri oranımız yüzde 86'nın üzerinde. Bu başarının temelinde, dijitalleşmeyi işimizin merkezine koymamız ve sunduğumuz deneyimi sürekli geliştirme kararlılığımız var. Sene başında yenilediğimiz Akbank 'Senin için' menüsü ile müşterilerimizin hem finansal hem de finans dışı pek çok ihtiyacını tek bir platform üzerinden karşılayabileceği bütünleşik bir yapı sunuyoruz. Kullanıcılarımız Evim dikeyinde yaşadıkları evlerinin konut sigortalarını düzenleyebiliyor, aidat ödemelerini takip edebiliyor, abonelik iptallerini kolayca yapabiliyor ve ev bakım/tadilat hizmetlerini gerçekleştirebiliyor. Aracım dikeyinde araçlarına dair tüm işlemleri –, HGS ve MTV işlemleri, otoyol geçişleri, oto kuaför hizmetleri ve hatta en yakın şarj istasyonlarını bulma – tek bir platformda gerçekleştirebiliyor" şeklinde konuştu.