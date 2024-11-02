SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİ- TAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığını belirterek, "Pek çok alanda verimlilik artışı getiren yapay zekadan daha fazla faydalanacağız" ifadesini kullandı. TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsünün, kurumların yapay zekadan en ileri düzeyde yararlanması için çalıştığına işaret eden Kacır, "Bugüne kadarki TÜBİTAK yapay zeka çağrılarımız ile firmalarımızın ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu yapay zeka çözümlerinin ülkemizde geliştirilmesi için 30 farklı alanda projeleri destekledik" şeklinde konuştu. ANKARA