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Giriş Tarihi: 8.2.2022

Yapı Kredi’den 564 milyar TL kaynak

Yapı Kredi’den 564 milyar TL kaynak
2021 yılında ülke ekonomisine 564 milyar lira kaynak sağlayan Yapı Kredi'nin, toplam nakdi canlı kredi hacmi, 2020 yılsonuna kıyasla yüzde 43 artışla, 403.1 milyar liraya yükseldi. 2021 yılını yüzde 61'lik yükselişle 780.8 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi'nin, toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 59 yükselerek 412.8 milyar liraya ulaştı. 2021 yılında Yapı Kredi'nin konsolide bazda net kârı 10.5 milyar lira olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15 oldu. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Sergilediğimiz güçlü performansla, ülkemiz ekonomisine 564 milyar liralık kaynak sağladık. Attığımız doğru adımlarla aktif büyüklüğümüzü 780.8 milyar TL'ye yükseltmeyi başardık" dedi.
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Yapı Kredi’den 564 milyar TL kaynak
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