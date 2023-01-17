Yapı Merkezi’nden Romanya’da 44.6 milyon euroluk imza

Dünya çapında dev projelere imza atan Yapı Merkezi, Romanya 11 Lot Demiryolu Üstyapı Modernizasyon Projesi'ni üstlendi. Yapı Merkezi için bölgesel önem taşıyan Romanya'daki proje kapsamında 11 lot bulunuyor. Proje süresi her bir lot için 24 ay olurken, 11 lot'un toplam maliyeti 44.6 milyon euro oldu. Projenin imza töreni 17 Ocak'ta Yapı Merkezi CEO'su Aslan Uzun ve Yapı Merkezi İnşaat Teklif Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saatçi ve Teklif Direktörü Erkut Karagöz'ün katılımıyla Bükreş'te gerçekleşti. Yapı Merkezi CEO'su Aslan Uzun, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz birçok başarılı projeye bugün bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaşım, altyapı ve genel müteahhitlik alanında dünya çapında ilkleri gerçekleştiren Yapı Merkezi olarak çeşitli projeler ile ülkemize ciddi bir döviz girdisi sağlayarak ekonomimizin güçlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.