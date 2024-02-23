Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü artış gösterdi
Giriş Tarihi: 23.2.2024 15:16

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 4'üncü çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümünün yüzde 8,8 arttığını, yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilen yüz ölçümünün yüzde 10,5 azaldığını açıkladı.

DHA
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 4'üncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüz ölçümü yüzde 8,8 arttı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 60,3 milyon metrekare iken; bunun 33,7 milyon metrekaresi konut, 12,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçüm payına 42,9 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,3 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüz ölçümü yüzde 10,5 azaldı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüz ölçümü 37,2 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 8,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçüm payına 26,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü artış gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA