Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün 4'üncü çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 7,9, daire sayısı yüzde 16 ve yüz ölçümü yüzde 8,8 arttı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 60,3 milyon metrekare iken; bunun 33,7 milyon metrekaresi konut, 12,8 milyon metrekaresi konut dışı ve 13,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçüm payına 42,9 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,3 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.



Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 7, daire sayısı yüzde 8,9 ve yüz ölçümü yüzde 10,5 azaldı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüz ölçümü 37,2 milyon metrekare iken; bunun 21,0 milyon metrekaresi konut, 8,5 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,7 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre, en yüksek yüz ölçüm payına 26,8 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,2 milyon metrekare ile 1 daireli binalar izledi.