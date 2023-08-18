Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 25,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek (Nisan - Haziran) Yapı İzin İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı ikinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 5,7, daire sayısı yüzde 31,3 ve yüzölçümü yüzde 25,6 arttı.



Toplam yüzölçümün yüzde 51,9'u konut alanı olarak gerçekleşti



Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 38,6 milyon metrekare iken; bunun 20,0 milyon metrekaresi konut, 10,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 8,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu



Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,9 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.



Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 28,6 azaldı



Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 22,1, daire sayısı yüzde 28,5 ve yüzölçümü yüzde 28,6 azaldı.



TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 58,4'Ü KONUT ALANI OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Belediyeler tarafından 2023 yılı ikinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 21,1 milyon metrekare iken; bunun 12,3 milyon metrekaresi konut, 4,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 4,4 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.



EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 74,0 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN OLDU



Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,6 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,4 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.