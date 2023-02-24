Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 7,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin yapı izin istatistikleri açıklandı.



Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 48 milyon metrekaresi iken; bunun 26,4 milyon metrekaresi konut, 11,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 10,0 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüzölçümün yüzde 56,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti



EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI YÜZDE 68,4 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARDA



Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 32,8 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,5 milyon metrekaresi ile bir daireli binalar izledi. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.



YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 6,6 AZALDI



Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2022 yılı IV. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 3,9, daire sayısı yüzde 9 ve yüzölçümü yüzde 6,6 azaldı.



TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜN YÜZDE 56,3'Ü KONUT ALANI



Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 39,4 milyon metrekaresi iken; bunun 22,2 milyon metrekaresi konut, 9,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Toplam yüz ölçümün yüzde 56,3'ü konut alanı olarak gerçekleşti.



EN YÜKSEK YÜZ ÖLÇÜM PAYI YÜZDE 70,9 İLE İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN



Belediyeler tarafından 2022 yılı IV. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüm payına 27,9 milyon metrekaresi ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,4 milyon metrekaresi ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. En yüksek yüz ölçüm payı yüzde 70,9 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu.