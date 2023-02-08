Yapılandırma taksitleri ağustosa uzatılacak

Türkiyetarihinin en büyük deprem faciasını yaşarken felaketin etkilendiği 10 ilde 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan edildi. Banka borçlarının ardından vergisel yükümlülükler, yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi de uzatıldı. Vatandaşların 6 Şubat-31 Temmuz döneminde yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükler deprem tarihi itibarıyla ertelendi.Hazine ve Maliye Bakanlığı depremin etkilediği 10 ilde mücbir sebep hali ilan edildiğini açıkladı. Mücbir sebep ilanı depremin vurduğu Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ı kapsıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede bulunan mükelleflerin 6 Şubat 2023-31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki vergisel yükümlülüklerinin ertelendiği duyuruldu. Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirim verilme sürelerinin 15 Ağustos'a, beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk edilen vergilerin ödeme süreleri de 31 Ağustos'a uzatıldı. Devlete olan vergi, prim, öğrenim kredisi, MTV gibi borçların yapılandırılması kapsamında mart, mayıs, temmuz aylarında yapılması gereken taksit ödemeleri ağustos, ekim ve aralık aylarında yapılacak. Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı Yapılandırma Kanunları kapsamında Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılacak.Vatandaşların AFAD'ın başlattığı yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdi bağışlarının tamamı vergiden indirilecek. Bölgedeki vatandaşlara yönelik destekler artırılacak. Bankaların depremden etkilenen müşterilerin ödemelerini 6 ay öteleme kararının ardından kredilerde ilave kolaylıklar sağlanacak. Borçların ödenmesinde ve finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıklar gösterilecek.HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerinin bölgeye en kısa sürede ulaştırıldığını söyledi. Nebati, "Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık. Bankalarımız, bölgedeki hizmetlerini otobüs mobil şube gibi yöntemlerle gerçekleştiriyor. Önceliğimiz canların kurtarılması. Vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız" dedi.