Yapılandırmada fırsat kaçmasın

Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemesi 31 Temmuz'da sona eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor. Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da emekliliğe hak kazanabilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı. Işıkhan, bu kapsamda 8 milyar 20 milyon lira tahsilat gerçekleştiğini belirterek, "Borçlar aylık dönemlerde 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek" dedi.