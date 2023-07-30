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Giriş Tarihi: 30.7.2023

Yapılandırmada fırsat kaçmasın

Prim borcu yapılandırmalarında son ödeme 31 Temmuz. SGK’ya 1.6 milyon başvuru geldi, 141 milyarlık borç yapılandırıldı. Çalışma Bakanı Işıkhan, “İlk taksit ödemesi 31 Temmuz’da bitiyor” dedi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Yapılandırmada fırsat kaçmasın
Primden vergi borcuna kadar milyonlara nefes aldıran yapılandırmanın bozulmaması için ilk ödemesi 31 Temmuz'da sona eriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işveren, Bağ-Kur'lu primini kendi ödeyen de ödeme kolaylığından yararlanabilecek. Böylece EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle bekleyenler yapılandırmadan yararlanarak emekli olabilecek.

4.5 MİLYON BAŞVURU
Milyonları ilgilendiren yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi. Yaklaşık 4.5 milyon kişi toplam 265.4 milyar liralık borcunu ödemek için başvurdu. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre yarın doluyor. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek. Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

BORCUNU ÖDE EMEKLİ OL
SGK'ya topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler ve primini kendisi ödeyenler de yapılandırmadan yararlanabiliyor. Böylece, EYT'li olduğu halde prim borcu, eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar da emekliliğe hak kazanabilecek.



SGK'DA 141 MİLYARLIK YAPILANDIRMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 1 milyon 650 bin vatandaşın 140 milyar 922 milyon milyar liralık borcunu yapılandırmak için başvurduğunu açıkladı. Işıkhan, bu kapsamda 8 milyar 20 milyon lira tahsilat gerçekleştiğini belirterek, "Borçlar aylık dönemlerde 12, 18, 24, 36 ve 48 taksitte ödenebilecek" dedi.
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Yapılandırmada fırsat kaçmasın
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