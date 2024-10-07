Yapısal reformlar devam edecek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl uygulanmaya başlanan ekonomi programının etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla sürdürüldüğü ve olumlu sonuçların alınmaya devam ettiği vurgulandı. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiği, büyümenin daha dengeli bir kompozisyon sergilerken istihdamın arttığı ve işsizlik oranının tek haneli seviyelerini koruduğu belirtildi.Eylül ayında açıklanan ve 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel amacının, sürdürülebilir dengeli büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretim, ihracat ve istihdamın artırılması olduğu bildirildi. Açıklamada, "Rekabet gücümüzü artıracak katma değerli üretimi temin etmek üzere sanayide dönüşüm gerçekleştirilecektir. Değişen ihtiyaçlara uyumlu olacak şekilde işgücü becerilerini, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirecek politikalar uygulanacak, yeşil ve dijital dönüşüm çalışmaları hızlandırılacaktır. İş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik politikalara devam edilecektir" denildi. EKK toplantısında yapısal reformlara ilişkin tedbirlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtilerek, "2024-2026 dönemini kapsayan OVP'de de yer alan 42 adet reform tedbirine ilave olarak güncellenen OVP'de yer alan 37 tedbirle birlikte 79 adet eylem görüşüldü. Temel hedefimiz, reform adımlarını hızla hayata geçirerek ekonomideki kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ve daha ileriye taşımaktır" denildi.