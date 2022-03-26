Yargıtay karar verdi! istifa ile tazminat alan tekrar çalışabilir mi?

1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alacakları yazı ile tazminat talebinde bulunuyor. Bunu biraz daha açalım. Yasalarımıza göre tazminat alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmanız lazım. Dolayısıyla istifa ettiğinizde kaç yıl çalışırsanız çalışın, tazminat alamıyorsunuz. Fakat bunun bazı istisnaları da yasalarımızda mevcut. Bu istisnalardan birisi de 15 yıllık sigorta süresini ve 10 yıllık prim süresini tamamlamış olmak. Ancak bu avantajdan yararlanmak için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olduysanız ve 3600 gün primi tamamladıysanız ya da tamamlama imkanınız varsa tazminat alabilirsiniz. Tabii son işyerinizde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız da gerekiyor. Eğer bu tarihten sonra sigortalı olmuşsanız bu kez şartlar 25 yılı ve 4500g ünü tamamlamak şeklinde değişiyor. Ayrıca sadece 7 bin günü tamamlayanlar da bu haktan yararlanıyor.